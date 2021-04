Janice Cayman a égalé le nombre de sélections chez les Red Flames: "Ce n'est que du bonheur" (vidéo)

Voici la réaction de Janice Cayman après la victoire de la Belgique contre l'Irlande (1-0) en match amical dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Les Red Flames, l'équipe nationale féminine belge de football classée au 17e rang du classement mondial, se sont imposées 1-0 face à l'Irlande (FIFA 31) en match amical, dimanche, au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Tine De Caigny a inscrit l'unique but de la partie à la 14e minute permettant aux Belges de renouer avec la victoire après trois revers dans les amicaux disputés en 2021. "Oui, on voulait la victoire", a expliqué Janice Cayman au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "On a été costaudes. On était mieux en première mi-temps qu'en deuxième. A la fin, l'Irlande a joué avec 4 filles devant, on a dû s'adapter, c'était un peu le stress par moment, mais on est resté concentrée et ça été mieux".

Les Red Flames ont joué dans un autre système tactique. "On était bien. Les filles se sont bien adaptées. On a bien fait en attaque et on était bien placée en défense. C'est bien de savoir qu'on peut aussi jouer comme ça".

D'un point de vue personne, Cayman a égalé Aline Zeler au nombre de caps avec l'équipe nationale (111 sélections). "C'est un honneur d'être à sa hauteur. J'espère que que je vais le battre. Désolé, Aline (rires). Je n'ai que du respect pour elle. Qu'est-ce que ça signifie? Ca veut dire que tout va bien. Cela fait un petit moment que je suis là, c'est toujours un plaisir de venir. Ca fait du bien de savoir qu'on progresse à chaque fois. Ce n'est que du bonheur".