Rennes s'impose à Nantes et reste dans la course pour l'Europe

Les Bretons ont fait la différence en seconde période chez les Canaris avec des buts d'Arnaud Kalimuendo (67e, 0-1), Benjamin Bourigeaud sur penalty (76e, 0-2) et Amine Gouiri (90e+1, 0-3). Theate a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à la 89e minute, peu avant le dernier but de son équipe.

Rennes reste en course pour les places européennes avec une 7e place et 42 points, un de moins que Lens, 6e et actuellement dernier qualifié pour l'Europe. Nantes reste dans une situation dangereuse en bas de tableau à la 14e place avec 31 points, cinq de plus que Metz, 16e et barragiste, et Lorient, 17e et premier relégable.