Ronny Deila pense toujours être l'homme de la situation" pour le Club de Bruges

"Il est impossible de dire si ce sera mon dernier match jeudi", a annoncé Deila en conférence de presse, mercredi. "Il est temps d'inverser la tendance et demain, nous aurons une belle occasion de le faire. Nous sommes une meilleure équipe que Molde", a-t-il poursuivi.

"En fin de compte, c'est au conseil d'administration de décider, et je reste calme. Je pense que je suis l'homme de la situation. En tout cas, je continuerai à me battre pour ce poste et je suis sûr que nous pouvons construire sur la base de ce que nous faisons ici".