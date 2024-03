Sandro Tonali, déjà suspendu, inculpé aussi par la Fédération anglaise pour des paris

Sandro Tonali a été inculpé par la Fédération anglaise de football (FA) pour "violation présumée des règles sur les paris de la FA". La Fédération l'a annoncé jeudi. Le milieu de terrain italien de Newcastle est accusé d'avoir parié sur des matches de football à 50 reprises entre le 12 août 2023 et le 12 octobre 2023. Il a jusqu'au 5 avril pour répondre. Tonali, 23 ans, purge actuellement une suspension de 10 mois infligée par la Fédération italienne (FIGC) pour des paris effectués alors qu'il évoluait en Italie.

Le 12 octobre dernier, Tonali avait quitté le rassemblement de l'équipe nationale italienne après avoir été interrogé par la police sur son implication dans des paris sportifs. Deux semaines plus tard, la FIGC le suspendait pour 10 mois en raison d'une infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur le football.

Dans un communiqué, Newcastle a indiqué être au courant d'une "accusation de mauvaise conduite en raison d'infractions présumées aux règles de la FA en matières de paris." Tonali "continue de se conformer pleinement aux enquêtes en cours et il conserve le soutien total du club", a ajouté Newcastle.

Tonali souffrait de circonstances aggravantes, car il avait parié sur des matches de Brescia (2017-20) et de l'AC Milan (2020-23) quand il portait le maillot de ces deux équipes. Il a toutefois toujours misé sur des victoires de ses clubs. La sanction avait été assortie d'obligations de soins pour mettre un terme à son addiction aux jeux d'argent et de participation "à au moins seize réunions" où il doit prévenir des jeunes licenciés et espoirs des dangers des paris sportifs.

Tonali a rejoint Newcastle en juillet dernier, en provenance de l'AC Milan.