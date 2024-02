Schalke s'incline à nouveau mais l'entraîneur Karel Geraerts "ne panique pas"

Schalke 04, le club de l'entraîneur Karel Geraerts et du directeur sportif Marc Wilmots, a concédé sa 13e défaite de la saison de Bundesliga 2 contre Magdenburg (3-0), samedi. Si le club ne compte que 4 points d'avance sur la zone rouge, Geraerts reste confiant et "croit en un retournement de situation".

"Je n'abandonne pas", a annoncé l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise en conférence de presse d'après-match. "Abandonner est la solution la plus simple, en football et dans la vie, mais je ne suis pas comme ça. Je ne panique pas à cause du classement."

"Il est vrai que cette défaite constitue une nouvelle déception", a admis Karel Geraerts. "Le seul point positif de ce week-end c'est que les équipes autour de nous n'aient pas gagné."