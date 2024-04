SEG doit payer 5 millions d'euros de dommages et intérêts au Néerlandais Stefan de Vrij

La société Sports Entertainment Group (SEG) doit verser 5 millions de dommages et intérêts au joueur de football néerlandais Stefan De Vrij, a décidé la cour d'appel d'Amsterdam. La cour de justice a accordé au défenseur de l'Inter Milan des dommages et intérêts plus importants que le tribunal de première instance. L'appel de SEG a donc échoué.