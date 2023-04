Sels et Strasbourg s'impose à Reims, Verschueren à l'assist pour Rotterdam

Habibou Diallo mettait directement Strasbourg sur la bonne voie avec un but dès l'entame de la rencontre (1re, 0-1). Il signait un doublé à quelques minutes de la fin de la première mi-temps (37e, 0-2).

Au coup d'envoi, Thomas Foket et Maxime Busi étaient titulaires côté rémois avant d'être tous les deux remplacés. Le premier par Jens Cajuste et le second par Thibault De Smet. Côté Strasbourg, Matz Sels était entre les perches.