Sergio Ramos marque le 10.000e but de l'histoire de la Ligue des champions

Sergio Ramos a inscrit le 10.000e but de l'histoire de la Ligue des champions mercredi soir.

L'Espagnol de 37 ans, quadruple vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid, a ouvert le score pour son équipe, le FC Séville, contre le PSV Eindhoven après 24 minutes, lors de la cinquième et avant-dernière journée du groupe B. Il s'agit de son 16e but en Ligue des Champions, ce qui fait de lui le meilleur buteur parmi les défenseurs à égalité avec Roberto Carlos et Gerard Piqué qui ont également trouvé le chemin des filets à 16 reprises en C1 au cours de leur carrière.

Le premier but de l'histoire de la Ligue des champions a été marqué il y a 31 ans et 4 jours par Daniel Amokachi pour le Club de Bruges, lors de la victoire face au CSKA Moscou le 25 novembre 1992.