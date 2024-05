Simone Inzaghi élu meilleur entraîneur de la saison

"Cette distinction ne pouvait revenir qu'à Simone Inzaghi", a estimé le patron de la Ligue italienne, Luigi De Siervo, cité dans un communiqué.

"Il fait désormais partie des entraîneurs les plus importants de la scène internationale et a réalisé avec son équipe un parcours quasiment parfait, avec la meilleure attaque, la meilleure défense et une série de 28 matches consécutifs sans défaite", a-t-il rappelé.

L'Inter a survolé la saison 2023-24 avec 29 victoires, six nuls et seulement deux défaites en championnat. Il dispose avant le terme de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie dimanche de 19 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan.