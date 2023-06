Thibault De Smet prolonge à Reims jusqu'en 2026

Reims a prolongé le contrat de Thibault De Smet, rapporte le club champenois sur son site mercredi. Le coéquipier de Thomas Foket et Maxime Busi s'est engagé jusqu'en 2026.

Sous le maillot des Trudonnaires, il s'est imposé comme un titulaire incontournable et est ainsi devenu une cible pour Reims. Son transfert en Ligue 1 a eu lieu à l'été 2020, mais ce dernier n'a pas été un réel succès. De Smet n'a disputé que neuf matchs, avant d'être prêté au Beerschot qui a été relégué en deuxième division.

De Smet est un produit issu du centre de formation de La Gantoise qui est passé en équipe première en 2017 avant de rejoindre Saint-Trond deux ans plus tard pour obtenir plus de temps de jeu.

La saison dernière, De Smet a dû attendre début novembre pour obtenir ses premières minutes et celles-ci se sont multipliées avec l'arrivée de Will Still à la tête de l'équipe. Dès qu'il a foulé le terrain cette saison, Reims a connu une série d'invincibilité de quatorze matchs (18 en comptant ceux avant ses premières minutes). Une belle performance suivie de sept défaites en onze rencontres, à la suite desquelles l'équipe a terminé la saison à la onzième place du classement de Ligue 1. Le Brugeois a joué au total 26 matchs cette saison.