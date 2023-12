Thibaut Courtois dans les trois finalistes au titre de meilleur gardien

Thibaut Courtois figure dans les trois finalistes du trophée du meilleur gardien des Best FIFA Football Awards, a annoncé mardi la FIFA. Le Marocain Yassine Bounou (Al-Hilal) et le Brésilien Ederson (Manchester City) seront les rivaux du Diable Rouge. Le vainqueur sera connu le 15 janvier lors de la cérémonie organisée à Londres par la fédération internationale.

Lors de la saison écoulée, Courtois, 31 ans, a remporté la Coupe du Roi avec le Real Madrid. Il est sur le carreau depuis le début de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé au genou gauche. Courtois a déjà remporté le trophée The Best du gardien de l'année en 2018. Le Diable Rouge est le seul des trois finalistes à avoir déjà gagné le trophée et pourrait devenir le premier double lauréat depuis la création du prix, en 2017.

Bounou, 32 ans, a remporté l'Europa League avec Séville avant de rejoindre Al-Hilal, en Arabie saoudite, l'été dernier.