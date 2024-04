Thorsten Theys devient responsable opérationnel au Beerschot

Thorsten Theys a déjà rempli des fonctions similaires à Ostende, où il a été directeur des opérations (COO pour chief operating officer) et directeur administratif et financier (CFO pour chief financial officer) entre 2020 et 2023.

Le Beerschot cherchait un successeur à son ancien CEO Frédéric Van den Steen, parti à Oud-Heverlee Louvain. Theys est présent au club depuis lundi. Il prendra ses fonctions vendredi.