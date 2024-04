Timothy Castagne passeur, Burnley accroche United, Sheffield relégué

Fulham a été accroché 1-1 par Crystal Palace, samedi, lors de la 35e journée du championnat d'Angleterre de football. Timothy Castagne a délivré la passe décisive sur le but d'ouverture de Fulham.

Burnley, dirigé par Vincent Kompany, a arraché le partage 1-1 sur la pelouse de Manchester United. Les 'Red Devils' ont ouvert le score par Antony (79e). Zeki Amdouni a égalisé sur penalty (87e). Manuel Benson et Mike Tresor sont restés sur le banc de Burnley, où Ameen Al-Dakhil est blessé.

Luton, avec Thomas Kaminski dans le but et Albert Sambi Lokonga dans l'entrejeu, s'est incliné 2-1 contre Wolverhampton. Hee-Chan Hwang (39e) et Toti (50e) ont donné un double avantage aux locaux. Carlton Morris a réduit l'écart (81e).

Burnley, 19e avec 24 points, et Luton, 18e avec 25 points, conservent l'espoir de se maintenir en Premier League. Le premier sauvé, Nottingham Forest, compte 26 points et reçoit Manchester City dimanche.

Le couperet est par contre tombé pour Sheffield United après sa défaite 5-1 à Newcastle. Les 'Blades' avaient pourtant ouvert le score par Anel Ahmedhodzic (5e). Alexander Isak (26e) a égalisé. En seconde période, les 'Magpies' ont déroulé par Bruno Guimaraes (54e), Isak (61e, sur penalty), un but contre son camp de Ben Osborn (65e) et Callum Wilson (72e), portant le nombre de buts encaissés cette saison par Sheffield à 97.