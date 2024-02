Tine De Caigny est confiante, mais "il ne faut pas sous-estimer la Hongrie"

Présente lors des deux premiers championnats d'Europe de la Belgique, Tine De Caigny, revenue au pays après deux saisons à Hoffenheim, veut en vivre un troisième. Le chemin est encore long, mais rester en Ligue A, pourrait raccourcir le parcours. "En espérant que le tirage soit bon", a confié la joueuse de 26 ans lors d'un point presse à Tubize lundi. "Le dernier barrage (contre le Portugal perdu en qualifications pour la Coupe du monde, ndlr) n'est pas un bon souvenir. On a eu un jour sans, mais il faut laisser ça derrière. On a montré que ce que nous pouvions faire contre des pays comme les Pays-Bas et l'Angleterre, il faut prendre ça avec nous pour battre la Hongrie."

Margret Kratz, l'entraineure de la Hongrie, place la Belgique favorite des débats, elle qui peut aussi compter cependant sur plusieurs joueuses évoluant dans des championnats étrangers, en Italie et en Allemagne. "On est favorites, c'est logique quand tu vois le ranking", reconnaît Tine De Caigny, "mais il ne faut pas sous-estimer la Hongrie. On s'attend à un match difficile. Il faudra bien se préparer pour être à notre meilleur niveau. Et dans ce cas, on a toutes les chances de l'emporter. Il faudra que tout le monde soit à 100% pour reproduire ce que nous avons montré déjà contre les Néerlandaises et les Anglaises. Si on est à ce niveau, on peut s'imposer certainement."