Trabzonspor, avec Meunier, domine Adana Demirspor et conforte sa place sur le podium

Un but de l'ancien d'Anderlecht et de Mouscron, l'Egyptien Trezeguet (21e) a permis à Meunier et ses coéquipiers de prendre les trois points.

Au classement, Trabzonspor reste troisième avec 46 points, 23 de moins que le deuxième Galatasaray. L'équipe de Dries Mertens est elle-même un point derrière Fenerbahce, mais reçoit encore Antalyaspor lundi (18h00).