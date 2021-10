UEFA Youth League - Genk qualifié pour le 2e tour dans la voie des champions nationaux

(Belga) Genk s'est imposé 3-1 contre Cologne lors du match retour du 1er tour de la voie des champions nationaux de la Youth League, la Ligue des Champions U19, mardi. Déjà vainqueurs 2-4 au match aller, les Limbourgeois ont validé leur ticket pour le deuxième tour.

Joshua Schwirten avait donné l'avance aux Allemands (8e) avant qu'Adnane Abid (14e) et Luca Oyen (60e) ne renversent la situation en faveur du Racing. Dans les arrêts de jeu, Jay-Dee Geusens donnait au score son allure définitive sur penalty (90e+6). Genk disputera le 2e tour de cette voie des champions nationaux les 3 et 24 novembre prochain. En cas de qualification, Genk jouera ensuite les barrages contre un des huit deuxièmes classés de la phase de groupes de la voie de la Ligue des Champions afin de décrocher sa place en huitièmes de finale. Plus tôt mardi, le Club de Bruges a partagé face à Manchester City dans le groupe A de la voie de la Ligue des Champions (1-1). Les Brugeois partagent la tête de leur groupe avec 5 points devant le PSG (2 points) et Leipzig, toujours bredouille.