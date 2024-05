"Un privilège d'être honoré et récompensé" pour Kevin Denkey

"C'est un privilège d'être honoré et récompensé", a confié le joueur du Cercle Bruges. "Cela signifie beaucoup pour moi surtout quand on voit les autres joueurs nommés. Ils m'ont poussé toute la saison et je dois aussi les remercier. C'est aussi grâce à eux si j'ai performé cette saison."

Denkey trône actuellement en tête du classement des buteurs avec 27 réalisations mais estime qu'il aurait déjà pu en marquer 35. "C'est parce que je suis dur envers moi-même. Cette saison, j'ai appris à plus jouer avec mes équipiers et à comprendre comment tout le monde joue. Cela m'a facilité beaucoup de choses. Je n'oublie pas non plus le coach qui m'a tout de suite fait confiance lorsqu'il a repris l'équipe dans une période où je ne jouais pas beaucoup. J'ai travaillé et progressé. Je remercie le coach et mes équipiers car on est rien sans eux."