Un triplé de Ciro Immobile permet à la Lazio d'aligner un onzième succès de rang

(Belga) La Lazio est inarrêtable depuis plusieurs mois en Serie A. Samedi lors de la 20e journée de championant, le club romain a aligné un onzième succès de rang en prenant la mesure de la Sampdoria (5-1), notamment grâce à un triplé de son buteur maison Ciro Immobile.

L'équipe entraînée par Simone Inzaghi a très rapidement plié la rencontre. A la 20e minute, alors que Ciro Immobile inscrivait déjà son deuxième but de l'après-midi, le score affichait 3-0. Felipe Caicedo avait ouvert le score dès la 7e minute et Immobile avait doublé l'avance des siens sur penalty dix minutes plus tard. En deuxième mi-temps, Bastos a porté le score à 4-0. Immobile a ajouté un cinquième but sur penalty, son 23e de la saison, le 9e coup de pied de réparation. La Sampdoria a sauvé l'honneur à la 70e via Linetty. Les Biancocelesti, qui n'ont plus perdu en Serie A depuis une défaite 1-0 à l'Inter, sont troisièmes au classement avec 45 points, derrière la Juventus (48) et l'Inter (46) qui n'ont pas encore joué ce weekend. À noter que les Romains ont un match en retard, qu'ils joueront contre le Hellas Vérone en février. (Belga)