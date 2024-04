Vicente del Bosque présidera la commission de supervision de la fédération espagnole

La semaine passée, le CSD, un organisme dépendant du ministère des Sports, a créé une "commission de supervision, de normalisation et de représentation" dirigée par des "personnalités indépendantes" pour exercer la tutelle de la RFEF "durant les prochains mois".

Cet organe aura trois objectifs, a souligné Pilar Alegria, lors d'une déclaration aux médias espagnols. "Premièrement, représenter le football espagnol. Deuxièmement, garantir la transparence et le bon déroulement du processus électoral que la Fédération devra suivre après les Jeux Olympiques. Et troisièmement, relever avec succès les défis qui attendent le football espagnol: l'Euro, les Jeux Olympiques et la Coupe du monde 2030", dont l'Espagne sera l'un des six pays hôtes.