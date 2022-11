Vincent Janssen et Noa Lang figurent dans la sélection des Pays-Bas

(Belga) Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, a dévoilé vendredi la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). Vincent Janssen (Antwerp) et Noa Lang (Club de Bruges) seront les deux représentants de la Jupiler Pro League dans la sélection des 'Oranje'

Janssen, 28 ans, a inscrit huit buts en 22 rencontres pour l'Antwerp depuis le début de la saison. L'attaquant néerlandais est d'ailleurs le quatrième meilleur artificier cette saison en Jupiler Pro League. Freiné par une blessure à la cheville en début de saison, Lang possède désormais un statut de remplaçant au Club de Bruges. Néanmoins, le joueur de 23 ans a été repris par Louis van Gaal. Les 'Oranje' pourront aussi se reposer sur leurs cadres avec Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, ou encore Memphis Depay. Xavi Simons et Jérémie Frimpong sont eux appelés pour la première fois en équipe A. Les Pays-Bas ont été versés dans le groupe A au Qatar. En plus du pays-hôte, les Néerlandais affronteront aussi l'Équateur et le Sénégal, contre qui ils entameront leur compétition le 21 novembre. La sélection: Gardiens: Remko Pasveer (Ajax Amsterdam/P-B), Justin Bijloow (Feyenoord/P-B), Andries Noppert (Heerenveen/P-B) Défenseurs: Virgil van Dijk (Liverpool/Ang), Nathan Aké (Manchester City/Ang), Daley Blind (Ajax Amsterdam/P-B), Jurriën Timber (Ajax Amsterdam/P-B), Denzel Dumfries (Inter Milan/Ita), Stefan de Vrij (Inter Milan/Ita), Matthijs de Ligt (Bayern Munich/All), Tyrell Malacia (Manchester United/Ang), Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen/All) Milieux: Frenkie de Jong (Barcelone/Esp), Steven Berghuis (Ajax Amsterdam/P-B), Davy Klaasen (Ajax Amsterdam/P-B), Teun Koopmeiners (Atalanta/Ita), Cody Gakpo (PSV Eindhoven/P-B), Marten de Roon (Atalanta/Ita), Kenneth Taylor (Ajax Amsterdam/P-B) Attaquants: Xavi Simons (PSV Eindhoven/P-B), Memphis Depay (FC Barcelone/Esp), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam/P-B), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV Eindhoven/P-B), Noa Lang (Club de Bruges), Wout Weghorst (Besiktas/Tur) (Belga)