Wullaert, Cayman et Vanhaevermaet ambassadrices de la candidature BNG2027

Les joueuses des Red Flames Tessa Wullaert, Janice Cayman et Justine Vanhaevermaet font partie des ambassadrices de la candidature commune de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne pour organiser le Mondial féminin 2027, connue sous le nom de BNG2027, a annoncé l'Union belge de football (URBSFA) jeudi.

Wullaert, Cayman et Vanhaevermaet sont les trois représentantes belge de cet "Ambassador Squad" qui compte sept membres avec l'ancienne internationale néerlandaise Sari van Veenendaal et Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau de la fédération néerlandaise de football, ainsi que les anciennes internationales allemandes Silvia Neid et Nia Künzer.

Cette équipe aura pour objectif de faire pencher la balance en faveur de la candidature BNG2027 avant le vote prévu lors du Congrès de la FIFA le 17 mai.