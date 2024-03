Xabi Alonso confirme qu'il entraînera toujours Leverkusen la saison prochaine

L'ancien joueur de Liverpool, du Real Madrid et du Bayern Munich était arrivé à Leverkusen en octobre 2022, atteignant quelques mois plus tard les demi-finales de l'Europa League, après avoir éliminé l'Union Saint-Gilloise en quarts.

Alonso, 42 ans, s'est réuni la semaine dernière avec la direction du Bayer et l'a informé qu'il entraînera toujours le club allemand la saison prochaine malgré les appels du pied de Liverpool ou encore du Bayern Munich. "Mon travail ici n'est pas du tout terminé et nous avons encore des choses à faire ici", a déclaré l'Espagnol, sous contrat jusqu'en 2026, lors du point presse avant la réception d'Hoffenheim samedi.

Cette saison, le 'Werkself' est bien parti pour remporter le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte 70 points, soit dix de plus que le Bayern, son plus proche poursuivant, avec huit rencontres encore à jouer. Invaincu toutes compétitions confondues cette saison, Leverkusen est encore engagé en Europa League où il affrontera West Ham en quarts de finale et en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.