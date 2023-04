Younited, tournoi de foot pour les plus vulnérables, a eu lieu jeudi à Bruxelles

Younited, un tournoi régional de football pour les personnes les plus vulnérables, s'est déroulé jeudi à Bruxelles. Dix-huit équipes affiliées à un club professionnel et entraînées par des travailleurs sociaux se sont affrontées. Ces équipes sont composées de demandeurs d'asiles, de réfugiés, de sans-abris et autres personnes socialement défavorisées.