Julie Le Gaillard, championne de France de boxe, est morte à 31 ans des suites du Covid-19

Après plusieurs semaines d’hospitalisation, Julie Le Gaillard a succombé au Covid-19. L'ex-championne de France de boxe, âgée de 31 ans, a lutté pendant des semaines contre la maladie. Sa disparition à un âge si jeune laisse ses proches dans un sentiment d’injustice. Les membres du club de Dombasle Boxe, dans lequel la championne s’est énormément investie, sont également sous le choc. Ils lui ont écrit de nombreux messages en sa mémoire sur Facebook (voir ci-dessous).

Régulièrement appelée en Équipe de France de 2013 à 2016, Julie Le Gaillard avait atteint un objectif personnel en février 2015 en devenant championne de France dans la catégorie des moins de 57kg.

Anne-Sophie Mathis, championne du monde et amie proche de Julie Le Galliard, a fait part de son émotion dans les colonnes de l'Est Républicain : "Elle m'a toujours suivie au cours de ma carrière, elle a toujours été là. En 2015, lorsqu'elle a été championne de France, j'étais dans son coin autour du ring, avec René [Cordier, Ndlr]. Il nous arrivait souvent de nous engueuler, parce que, comme moi, Julie avait du caractère. Mais elle avait aussi un côté fragile et avait parfois besoin de réconfort. Elle a souvent dormi à la maison, où nous passions des heures à discuter."