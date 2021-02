Asian Le Mans Series - Deuxième samedi, Stoffel Vandoorne se contente de la 6e place dimanche à Dubaï

(Belga) Stoffel Vandoorne (Oreca-Gibson LMP2) a cette fois terminé 6e ce dimanche de la deuxième course de l'Asian Le Mans Series à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Maxime Martin (Aston Martin) a terminé sur le podium en GT.

Deuxième samedi de la première course, Vandoorne a vécu une course plus difficile dimanche avec son équipier indonésien Sean Gelael. Ce dernier s'est de nouveau accroché, provoquant une pénalité et un changement de bloc arrière. Le duo a dû se contenter de la 6e place finale, à 7 tours des vainqueurs. Comme la veille, l'Aurus-Gibson de René Binder/Yifei Yé/Ferdinand Habsburg (Sui/Chi/Aut) s'est imposée dans cette deuxième course de quatre heures. Cinquième samedi, Martin est cette fois monté sur le podium en GT, terminant 3e avec le Français Valentin Hasse-Clot et le Suédois Alexander West. Ils ont échoué à 55 secondes de la Porsche victorieuse de Julien Andlauer/Alain Ferté/Axcill Jefferies (Fra/Fra/Zim). En LMP3, après son abandon en Course 1, Jean Glorieux (Duqueine-Nissan) a terminé 4e après avoir perdu la 2e place dans les dernières minutes. Tom Cloet (Ginetta-Nissan) a terminé 8e de la catégorie. Les deux prochaines (et dernières) courses auront lieu les 20 et 21 février à Abu Dhabi, cette fois sans Stoffel Vandoorne. (Belga)