Barry Baltus 18e du Grand Prix de Styrie remporté par l'Italien Vietti

Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) s'est classé 18e du Grand Prix de Styrie, sixième manche du championnat du monde de Moto3, dimanche, sur le circuit de Spielberg, en Autriche. L'Italien Celestino Vietti (KTM SKY Racing Team VR46) l'a emporté.

Parti de la 30e et dernière place après un problème technique qui l'a empêché de réaliser le moindre chrono en qualification, Baltus est remonté jusqu'en 18e position. Vietti s'est imposé devant son compatriote Tony Arbolino (Honda Rivacold Snipers Team) et le Japonais Ai Ogura (Honda Team Asia). Le leader du championnat, l'Espagnol Albert Arenas (KTM Valresa Aspar Team), a fini cinquième et compte 25 points d'avance sur Ogura au classement général. La prochaine épreuve, le Grand Prix de Saint-Marin et de Rimini, aura lieu à Misano le 13 septembre.