Championnat du monde de motocross - Jorge Prado remporte le GP du Portugal, Jeremy Van Horebeek 10e

(Belga) Jorge Prado (GasGas) a remporté le Grand Prix du Portugal, 4e épreuve du championnat du monde de motocross, en MXGP, dimanche à Agueda.

Vainqueur de la première manche et deuxième de la seconde, l'Espagnol (47 pts) s'est imposé pour la première fois cette saison devant le Slovène Tim Gajser (Honda), 45 points, qui conserve la tête au championnat du monde. Gajser avait pris la 3e place de la première manche avant de remporter la deuxième. Le Néerlandais Brian Bogers (Husqvarna), 2e et 3e, est 3e du Grand Prix avec 40 points. Jeremy Van Horebeek (Beta), 9e de la première manche et 10e de la seconde, termine 10e au classement de ce rendez-vous lusitanien. Victime d'une chute au départ de la première manche, Brent Van Doninck (Yamaha) a terminé 15e de la deuxième manche pour finir le Grand Prix à la 19e place. Au championnat du monde, Tim Gajser (186 pts) conserve 21 points d'avance sur Prado (165 pts), 2e. Jeremy Van Horebeek est 7e (99 pts) et Brent Van Doninck 18e (34 pts). En MX2, Jago Geerts (Yamaha), 3e du Grand Prix, conserve la tête au championnat du monde devant le Français Tom Vialle (KTM), vainqueur à Agueda. La 5e épreuve est programmée dimanche prochain à Pietramurata avec le Grand Prix de Trente. (Belga)