Clément Desalle 7e du dernier Grand Prix de sa carrière remporté par Tim Gajser

(Belga) Le champion du monde Tim Gajser a remporté Grand Prix de Garda Trentino dimanche sur le circuit de Pietramurata, la 18e et dernière manche du championnat du monde de motocross. Pour le dernier Grand Prix de sa carrière, Clément Desalle (Kawasaki) a terminé à la cinquième place. Brent Van Doninck (Yamaha) a décroché la 10e place. En MX2, Jago Geerts s'est classé 12e du Grand Prix après une chute dans la seconde course. Nathan Renkens (KTM) a fini 22e.

Septième lors de la première course, Desalle était bien parti cinquième de la seconde course mais a chuté pour finir septième juste derrière Van Doninck qui avait terminé 26e de la première course. Champion du monde depuis mercredi dernier, Gajser a remporté le Grand Prix après avoir gagné la seconde course et une seconde place dans la première. Le Slovène termine la saison avec 720 points devant le Suisse Jérémy Seewer (610) et l'Italien Antonio Carioli (599). Clément Desalle termine à la septième place avec 466 points, Jérémy Van Horebeeck, forfait pour ce dernier Grand Prix de la saison, est neuvième avec 316 points et Brent Van Doninck 21e avec 110 points. En MX2, Jago Geerts a terminé 12e. Quatrième de la première course, il a été victime d'une chute lors de la seconde course, remportée par le Britannique Ben Watson (Yamaha) qui remporte également le Grand Prix, et a terminé à la 23e place. Geerts était déjà assuré de terminer deuxième du classement des pilotes et termine la saison avec 679 points derrière le Français Tom Vialle (KTM), champion du monde avec 759 points. Son compatriote Maxime Renaux complète le podium avec 581 points. Nathan Renkens termine 22e du Grand Prix après une 23e place dans la première course et une 21e dans la seconde. Au classement des pilotes, il achève la saison à la 22e place avec 103 points. (Belga)