FIA WTCR - Gilles Magnus privé de podium en Alsace

L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou) a terminé 7e en Course 1 puis 5e en Course 2 dimanche lors de la septième manche de la coupe du monde des voitures de tourisme (FIA WTCR) sur l'Anneau du Rhin, en France.

Seules douze voitures étaient présentes pour cette épreuve après le retrait de Lynk&Co en début de semaine en raison de problèmes liés aux pneumatiques. Dans ce peloton réduit à peau de chagrin, Gilles Magnus avait terminé la Course 1 à la troisième position avant de se voir infliger une pénalité de cinq secondes, le reléguant au 7e rang. En Course 2, il a longtemps occupé la 4e place avant de céder aux assauts de l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai) et a terminé la course à la 5e place. La formation belge Comtoyou a tout de même goûté à la victoire grâce au Français Nathanaël Berthon (Audi) en Course 1 alors que le Britannique Rob Huff (Cupra) s'est imposé en Course 2. Au championnat, Azcona est toujours en tête avec 241 points alors que Gilles Magnus occupe désormais la quatrième place avec 165 unités. La tournée asiatique ayant été annulée en raison des incertitudes de voyages liées à la crise du covid-19, la suite du calendrier devrait être connue le 15 août, date du prochain conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).