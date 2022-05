FIA WTCR - Une 8e place et un abandon à Pau pour Gilles Magnus

(Belga) L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou) a vécu deux courses délicates ce dimanche à Pau, en France, dans la coupe du monde des voitures de tourisme (FIA WTCR).

Le championnat mondial des voitures de tourisme reprenait ses droits ce week-end dans les rues de Pau. Pour sa troisième saison dans la discipline, Gilles Magnus, passé pilote officiel Audi pendant l'hiver, n'a pas connu un premier week-end prolifique. Qualifié en 11e position, il est tout d'abord parvenu à gagner trois rangs dans la Course 1 pour passer sous le drapeau à damier à la 8e place. Mais la Course 2 n'aura duré que quelques mètres. Alors qu'un accrochage survenait quelques rangs devant lui, Magnus n'a pas su éviter le Français Yvan Muller (Lynk&Co 03), qui ralentissait pour éviter l'accident. Un accrochage qui a provoqué l'abandon de Magnus, qui n'a donc glané que 10 points lors de cette manche d'ouverture. Les deux courses ont été remportées respectivement par l'Argentin Nestor Girolami (Honda Civic) et l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai Elantra). La deuxième manche du championnat aura lieu du 26 au 28 sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne.