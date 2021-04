Romain Grosjean va faire ses grands débuts en IndyCar

Quatre mois après son spectaculaire accident dont il est sorti miraculeusement indemne, le pilote français Romain Grosjean va faire ses débuts dans le célèbre championnat américain.

La date du dimanche 18 avril est surlignée en rouge sur l’agenda de Romain Grosjean. Pour la première fois depuis 140 jours, le pilote français va prendre le départ d’une course automobile. La dernière fois, c’était le 29 novembre dernier à Bahrein. Malheureusement pour lui, le 179e Grand Prix de sa carrière en Formule 1 s’est arrêté au virage 3 du premier tour lorsque sa monoplace s’est embrasée après avoir percuté le rail de sécurité.

Miraculeusement sorti du brasier avec d’importantes brûlures aux mains, Grosjean n’aura donc mis que 140 jours pour se reconstruire, évacuer et se préparer pour cette nouvelle carrière outre-Atlantique, dans ce championnat de "Formule1 américaines" où les voitures sont des Honda et des Dallara et où les stars s’appellent Scott Dixon, Josef Newgarden et Simon Pagenaud.

"Évidemment j’ai hâte d’être au départ de cette nouvelle aventure, de ce nouveau challenge complètement différent. Je n’ai pas d’appréhension particulière pour la course, ma seule inconnue est de savoir ce qu’il va se passer au départ puisque le dernier départ que j’ai pris c’était à Bahrein. Donc forcément j’y pense mais ce n’est pas de l’appréhension, c’est plutôt de l’envie, de l’excitation et surtout l’envie d’apprendre", confie-t-il.

Après les bons essais réussis en février et mars dernier, le nouveau pensionnaire de l’écurie Dale Coyne Racing sera donc dès samedi prochain, jour de ses 35 ans, au volant de sa Dallara n°51 pour les qualifications du Grand Prix d’Alabama qui se dispute sur le circuit de Barber à Birmingham, la course ayant lieu dimanche à 21h20 (heure française).

"Je suis plutôt content des chronos réalisés lors des essais hivernaux. Après, mon objectif sur ces premières courses c’est d’apprendre, d’aller au bout. Évidemment si on est sur un bon week-end on fera tout pour faire un résultat mais avant tout, il faut que je familiarise avec la voiture, les circuits et ces courses où les stratégies audacieuses sont souvent payantes".

Romain Grosjean est le 12ème pilote français à s’engager dans ce championnat américain. Il rejoint cette année deux autres tricolores, Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 2019. Mais il ne participera qu’à 13 des 17 courses de ce championnat, en l’occurrence celles sur circuits routiers et urbains.

En effet, en accord avec son épouse Marion Grosjean et ses trois enfants, il préfère se montrer raisonnable et ne pas prendre de risque sur les tracés ovales du Texas, d’Indianapolis et de Madison qu’il juge encore trop dangereux pour lui. C'est le pilote Brésilien Pietro Fittipaldi qui le suppléera pour les quatre courses sur ovale.