Un carambolage à six voitures: un crash MONSTRUEUX en W Series à Spa-Francorchamps (vidéo)

Un énorme crash impliquant six monoplaces est survenu vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps lors des qualifications de la course des W Series, championnat exclusivement réservé aux pilotes féminines. La Norvégienne Ayla Agren et la Néerlandaise Beitske Visser ont été emmenées à l'hôpital pour des examens complémentaires. Elles en sont ressorties depuis.

Dans le mythique virage du Raidillon de l'Eau Rouge, une pilote est partie à la faute, entraînant avec elle cinq autres monoplaces. C'est à cet endroit précis que le pilote français Anthoine Hubert a perdu la vie le 31 août 2019, à l'âge de 22 ans, lors d'une course de Formule 2. La Britannique de 23 ans Jamie Chadwick, en tête du championnat, a signé la pole position de ce 5e rendez-vous de la saison. La course est prévue samedi entre 16h30 et 17h05.