Ott Tänak revient sur son accident terrifiant à Monte-Carlo: "Je suis content d'être là sans blessures"

Ott Tänak, champion du monde des rallyes WRC, et son copilote Martin Järveoja s'en sont très bien sortis vendredi au Monte-Carlo, en ouverture du championnat du monde. Dans la 4e spéciale, leur Hyundaï a été catapultée dans le fossé. Un spectaculaire accident finalement sans dommages physiques pour les Estoniens.

"Je suis content d'être là, sans blessures", a reconnu Ott Tänak samedi sur le site WRC du championnat du monde. "Je n'ai pas encore fait des investigations sur la voiture, mais tous les équipements de sécurité ont apparemment bien fait leur job".

Le duo a passé la nuit en observation à l'hôpital comme le prévoit le règlement en cas de pareil choc. "On a heurté le bas côté que je n'avais pas noté lors de ma reconnaissance et je suppose que nous étions un peu trop vite", a expliqué Ott Tänak pour sa première saison chez Hyundai. "On a tapé une première bosse et c'était déjà suffisant pour nous envoyer sur une mauvaise trajectoire et une deuxième bosse nous a éjecté à haute vitesse."