Rallycross - Viktor Vranckx, 16 ans, s'impose en rallycross électrique à Höljes

(Belga) Le pilote belge Viktor Vranckx a remporté ce dimanche la première manche du RX2e, le championnat de rallycross électrique, à Höljes, en Suède.

Après la première saison remportée par le Nivellois Guillaume De Ridder, le deuxième acte du RX2e a débuté ce dimanche en Suède. Dans le top 3 durant les séries et les demi-finales, le jeune Viktor Vranckx (16 ans), justement coaché par De Ridder, s'est imposé pour ses débuts dans la discipline, remportant la finale avec une seconde d'avance sur le Suédois Isak Sjökvist. Les championnats majeurs du rallycross étaient tous présents en Suède ce week-end. En EuroRX1, Enzo Ide n'a pas passé le cap des demi-finales, terminant 5e et dernier de sa course. En EuroRX3, Kobe Pauwels a terminé 2e de la finale, échouant à trois dixièmes du Norvégien Marius Solberg Hansen. (Belga)