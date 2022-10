Record d'audience sur Twitch, émotion, batailles intenses: des YouTubers font briller la F4 dans une course de folie (vidéos)

Ce samedi, le monde du stream français était en ébullition. Il y a quelques mois, Squeezie se lançait un défi de taille: organiser une course de Formule 4, la discipline la plus accessible du sport auto, du moins en monoplace, entre streamers et YouTubers. Le tout en diffusant la course sur Twitch. Il a donc réuni 22 amis et des sponsors pour s'associer à la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), mettant sur pied un événement grandeur nature sur le circuit du Mans.

Le principe était simple: une journée de roulage, avec des essais libres, une qualification en plusieurs phases et une course de 15 tours. Chaque équipe se composait de 2 pilotes, avec sur la grille, Squeezie, Gotaga, Le Bouseuh, Sofyan ou encore Sylvain de Vilebrequin et Depielo, streamer spécialisé dans le sport automobile. Pendant des semaines, les pilotes ont été encadrés par des pilotes professionnels pour apprendre à piloter ces engins du mieux qu'ils le pouvaient. Et ce qu'il s'est passé ce samedi est proprement hallucinant.

Lors des qualifications, Joyca était victime d'une grosse sortie. Des mécaniciens ont alors reconstruit la voiture, qui a pu se mettre sur la grille. Intense, la course s'est achevée proprement après une épreuve animée. Pendant toute la journée, l'ensemble des pilotes ont joué le jeu, offrant des moments de communion avec le public comme on en a rarement vu en sport automobile.

L'audience, elle, était incroyable: un million de spectateurs, un record pour le Twitch francophone, en plus de 37.000 personnes présentes dans les tribunes. Un succès complet, de A à Z. Sur le podium, Sylvain a terminé premier, devant Depielo, deuxième, et Etienne Moustache.