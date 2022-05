Stoffel Vandoorne prend la 3e place de l'ePrix de Berlin et reste en tête du championnat

(Belga) Stoffel Vandoorne (Mercedes) a pris la troisième place de l'ePrix de Berlin, septième manche du championnat du monde de Formule E, samedi en Allemagne. Le Courtraisien conserve ainsi la tête du championnat.

Huitième sur la grille de départ, Vandoorne était remonté jusqu'à la deuxième place avant de se faire dépasser par le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) à cinq minutes de la fin de la course. La victoire est elle revenue au Suisse Edoardo Mortara (Venturi) Le pilote de 35 ans décroche sa quatrième victoire en Formule électrique et la deuxième cette saison après la seconde course de Diriyah (Arabie saoudite) fin janvier. Parti en pole sur le circuit de l'ancien aéroport de Tempelhof, Mortara a fait la course en tête du départ jusqu'à l'arrivée, grâce à une parfaite gestion des "modes attaque". Au classement général, Vandoorne compte désormais 96 points voit son avance se réduire à seulement trois points sur Vergne, titré en 2018 et 2019, alors que Mortara (77 pts) remonte au 4e rang derrière le Néo-Zélandais Mitch Evans (82 pts). La seconde course du ePrix de Berlin aura lieu dimanche. (Belga)