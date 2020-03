Thierry Neuville en confiance avant le Rallye du Mexique: "Ce serait bien si les choses pouvaient changer cette année"

Après sa victoire au rallye de Suède et sa troisième place à Monte Carlo, Elfyn Evans (Toyota Yaris) s'érige comme un candidat supplémentaire au titre mondial. Le Britannique se retrouve dans une nouvelle situation au Mexique et ouvrira la route, suivi de Thierry Neuville (Hyundai i20) et Sébastien Ogier (Toyota Yaris), en tant que leader du classement général. Le champion du monde estonien Ott Tänak (Hyundai i20) partira en sixième position et aura lui l'avantage d'avoir une piste dégagée.



S'il partage la tête du classement général avec Thierry Neuville, Elfyn Evans pourra partir en premier car il a réalisé de meilleurs résultats que le Belge sur les deux premiers rallyes avec une victoire et une troisième place. "Le Mexique, comme les deux rallyes précédentes, a un caractère spécifique et nous devons nous y faire en tant que pilote. Pour ma part, ce sera avec une nouvelle voiture. Ce n'est pas facile de partir en premier mais nous ne devons pas nous concentrer là-dessus. Le plus important sera de bien faire notre travail."

Après sa victoire à Monte Carlo et une sixième place en Suède, Thierry Neuville partira en deuxième position au Mexique où son meilleur résultat est une troisième place. "Le rallye du Mexique est le premier événement 'estival' avec des températures plus chaudes qu'en Suède et au Monte Carlo mais aussi avec plus d'altitude et de longues étapes exigeantes. Ce sont des conditions difficiles surtout quand vous devez partir devant. J'ai de bons souvenirs au Mexique. En 2013, j'avais terminé pour la première fois sur le podium et j'avais décroché une nouvelle troisième place en 2014 avec un premier podium pour Hyundai. C'est un rallye que j'ai toujours voulu gagner. Je n'y suis jamais parvenu mais ce serait bien si les choses pouvaient changer cette année." Neuville pourra également compter sur Dani Sordo qui disputera son premier rallye de la saison après avoir effectué des reconnaissances pour Neuville à Monte Carlo. Son meilleur résultat au Mexique est une deuxième place en 2018.