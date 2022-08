Toujours pas de points pour Amaury Cordeel à Spa-Francorchamps

(Belga) L'Anversois Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) n'a pas vécu un week-end plus simple que d'habitude pour son rendez-vous à domicile en Formule 2.

Qualifié au 20e rang pour les deux courses de la onzième manche de la saison à Francorchamps, Amaury Cordeel n'a pas su faire de miracles. Le samedi, il a terminé 18e de la Course Sprint. Ce dimanche, malgré une stratégie décalée, il n'a pas pu faire mieux qu'une 17e position. La course sprint a été remportée par le Néo-Zélandais Liam Lawson (Carlin) alors que l'Australien Jack Doohan, fils de l'ancien champion du monde moto Mick Doohan, s'est imposé lors de la course principale. (Belga)