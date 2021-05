WRC: la belle marque de confiance de Hyundai envers Thierry Neuville

Thierry Neuville et l'Estonien Ott Tänak ont signé un nouveau contrat "de plusieurs années" avec Hyundai, a annoncé l'écurie sud-coréenne jeudi.

"En continuant à travailler avec deux des pilotes les plus talentueux du rallye, nous démontrons notre ferme intention de rester à l'avant-garde du WRC et d'embrasser un avenir hybride passionnant", a souligné Hyundai dans un communiqué.

Neuville, 32 ans, évolue depuis 2014 pour Hyundai. "Je suis heureux de signer un contrat de plusieurs années avec l'équipe qui est devenue ma deuxième famille", a commenté le pilote belge. "Leur détermination et leur objectif de victoire m'ont convaincu de poursuivre le fantastique voyage que nous avons commencé ensemble il y a plus de sept ans. Leur approche et leurs ambitions pour les nouveaux défis à venir l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation hybride du WRC, sont également très prometteuses."

Neuville avait découvert le championnat du monde des rallyes (WRC) au sein de l'équipe Citroën en 2012. L'année suivante, il rejoignait M-Sport, décrochant d'emblée la deuxième place au championnat. Il arrivait ensuite chez le constructeur sud-coréen. "Thierry a joué un rôle fondamental dans notre opération depuis le tout début, nous aidant à franchir des étapes importantes", a indiqué Hyundai. "De notre première victoire en WRC en Allemagne en 2014 jusqu'à nos récents titres constructeurs en 2019 et 2020, il a été un élément clé de notre progression."

Neuville compte désormais 13 victoires en WRC, toutes obtenues avec Hyundai, et a terminé deuxième du championnat à cinq reprises, en 2013 et de 2016 à 2019. Cette saison, il s'est classé troisième des trois premiers rallyes, à Monte-Carlo, à l'Arctic Rally et en Croatie.

Tänak, 33 ans, a lui rejoint l'écurie en 2020, quelques semaines après son titre mondial conquis avec Toyota en 2019. L'Estonien se dit "très heureux" de prolonger l'aventure avec Hyundai. "Lors des deux dernières années, j'ai vu l'engagement de l'équipe et sa détermination à réussir. Je suis impatient de connaître la nouvelle ère en WRC, mais nous avons encore du travail à réaliser cette année, nous assurer de dire adieu à la génération actuelle de voitures WRC de la meilleure façon possible."

"Travailler avec ces deux pilotes talentueux à l'avenir démontre une fois de plus notre détermination et notre ambition continues à réussir dans le championnat du monde des rallyes", a ajouté Andrea Adamo, le directeur de l'équipe. "Tous deux ont démontré d'être des ambassadeurs exceptionnels de la marque et de l'équipe. Nous commencerons la phase cruciale de tests pour nos voitures de 2022 dans un avenir proche, donc avec Thierry et Ott, nous pouvons exécuter un plan d'essais fluide."