Mike Tyson est un (très) grand fan des animaux. L'ancienne star de la boxe n'a jamais caché qu'il avait accueilli de nombreux animaux exotiques chez lui, alors qu'il possède toujours trois tigres de compagnie. Des animaux qu'il nourrit de viande de cheval et de poulet, qu'il adore, mais à qui il reproche de raccourcir ses nuits.

Invité sur le plateau de Million Dollaz Worth of Game, Tyson a en effet expliqué qu'il dormait avec ses animaux. Mais que, lorsqu'ils sont encore jeunes, ils ont tendance à poser quelques problèmes. "Ils dorment dans mon lit. La pire chose au monde, ce sont leurs pets extrêmement bruyants !", a-t-il lâché. "Avec l'âge, ils comprennent et ne le font plus. Mais au début, ils chient dès qu'ils vont dans la piscine, par exemple", a-t-il encore révélé par la suite.

Il a aussi révélé avoir déjà été mordu par un de ses tigres, qui le sentait menacé lorsqu'il se faisait vacciner contre le tétanos. "Il était effrayé. Il m'a mordu, mais six ou sept points de suture ont réglé le problème". Mike Tyson a aussi un chien et de très nombreux pigeons. La belle vie.