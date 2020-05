'The Match' 2: Woods/Manning contre Mickelson/Brady le 24 mai en Floride

(Belga) Deux ténors du golf mondial, Tiger Woods et Phil Mickelson vont à nouveau se retrouver face à face. Ce sera dans le cadre d'une exhibition sur 18 trous le 24 mai en Floride. Cette deuxième édition de "The Match" aura lieu à Hobe Sound au Medalist Golf Club. Elle sera pimentée par la présence de deux stars du foot américain.

Tiger Woods fera en effet la paire avec Peyton Manning - cinq fois joueur de l'année en NFL - et Phil Mickelson avec Tom Brady - le quaterback des Patriots de la Nouvelle Orléans, six fois vainqueur du Super Bowl. Les recettes de ce duel, estimées à 10 millions de dollars (environ 9,2 millions d'euros) et principalement issues de sponsors, seront reversées à la lutte contre le coronavirus. Woods et Mickelson s'était déjà affrontés en novembre 2018 à Las Vegas pour la première édition de 'The Match' et avait récolté 8,2 millions d'euros. L'événement s'était déroulé sans public. Ce sera encore le cas le 24 mai. The Match sera télévisé et diffusé sur le net, tout comme la première édition. (Belga)