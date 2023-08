Amber Ryheul a "des papillons dans le ventre" à la veille de sa première participation

"J'ai des papillons dans le ventre comme lors de mon tout premier tournoi", a-t-elle confié à la veille de son entrée en lice. "Le Masters est un rendez-vous très particulier. C'est votre place au classement mondial qui détermine votre présence ou non. J'aurais déjà en principe dû être de la partie l'année dernière, mais une infection par le coronavirus m'en a privé. Je suis donc ravie d'être à Budapest. C'est vraiment cool, car en tant qu'enfant, on rêve de disputer les plus grands tournois. C'est également une compétition importante. Il y a beaucoup de points en jeu."

Amber Ryheul, qui fera son entrée en lice vendredi, et retrouvera Charline Van Snick (IJF 38), ne se fixe pas d'attentes particulières. Elle sera principalement là pour emmagasiner de l'expérience.