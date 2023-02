Athlétisme: Duplantis se contente de 6,06 m à Berlin

Le Suédois Armand Duplantis a dû se contenter vendredi soir de 6,06 mètres à Berlin, échouant à améliorer son record du monde (6,21 m à Eugene), mais a bouclé son 42e concours à six mètres et plus.

Avant de s'aligner vendredi dans l'Arena berlinoise de l'est de la capitale allemande, Duplantis a clairement affiché jeudi ses ambitions cet hiver: une saison raccourcie au cours de laquelle il veut battre son record du monde établi aux Mondiaux-2022 l'été dernier.

Vendredi, après trois barres effacées au premier essai (5,60 m, 5,82 m et 5,91 m), il s'est retrouvé seul et a franchi, toujours à sa première tentative 6,06 m, pour établir un nouveau record du meeting de Berlin, qu'il détenait déjà avec 6,03 m l'an passé.

De ses trois essais à 6,22 m, c'est lors du deuxième saut qu'il s'est le plus rapproché d'un sixième record du monde dans sa carrière, retombant sur la barre, devant les 11.850 spectateurs berlinois.

Cette victoire offre toutefois à Duplantis un 42e concours conclu à six mètres et plus, se rapprochant à deux unités du record de l’Ukrainien Serguei Bubka (44 concours au-dessus de cette barre mythique), qui a dominé la perche dans les années 1980 et 1990, et amélioré le record du monde à 17 reprises (record personnel à 6,15m).

C'est à Berlin que Duplantis avait réalisé son premier concours à six mètres et plus, le 12 août 2018 dans le stade olympique, franchissant 6,05 m à l'occasion de son premier titre de champion d'Europe en extérieur.

"Pourquoi j'ai choisi 6,06 mètres? Je ne sais pas, je le sentais juste comme ça. Je voulais quelque chose entre 6 m et 6,22 m", a ajouté Duplantis.

Il a encore deux autres compétitions à son programme cet hiver pour tenter d'améliorer son record du monde (6,21 m établi le 24 juillet 2022 à Eugene), son objectif affiché: Liévin dans une semaine (15 février) et Clermont-Ferrand dix jours plus tard (25 février).

Après, il se décidera pour une éventuelle participation aux Championnats d'Europe en salle à Istanbul (2-5 mars).

A Berlin vendredi soir, la sauteuse en longueur Malaika Mihambo s'est imposée avec un bond à 6,81 m au dernier essai, devançant la jeune Italienne Larissa Iapichino (6,69 m) et la Britannique Jazmin Sawyer (6,69 m).