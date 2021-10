Basket: Boulogne-Levallois en démonstration à Nanterre

Quatre jours après son tour de force devant Monaco, Boulogne-Levallois a confirmé samedi en survolant le derby francilien à Nanterre (104-76) lors de la 3e journée d'Elite, pendant que Bourg-en-Bresse a engrangé un troisième succès devant Strasbourg (65-57).

Le faux départ des Metropolitans et la cuisante défaite subie au Mans (83-65) en ouverture de la saison semble de l'histoire ancienne tant ils impressionnent depuis.

Après Monaco, humilié 108 à 81 lundi, c'est Nanterre qui a fait les frais de la puissance offensive des hommes de Vincent Collet. Les douze joueurs utilisés par le sélectionneur de l'équipe de France ont marqué, avec une mention spéciale pour Will Cumings, auteur de 19 points.

La domination des "Mets" était indiscutable dans tous les secteurs du jeu avec un écart net notamment au niveau des rebonds (45 contre 34) et des passes décisives (24 contre 11).

Bourg-en-Bresse a de son côté préservé son invincibilité, en disposant de Strasbourg à domicile, et est devenue la première équipe à compter trois victoires. Les deux formations ont été maladroites, en particulier à longue distance, mais la JL Bourg a dominé dans le secteur intérieur.

Si l'équipe bressane présente un bilan comptable parfait jusqu'ici, le Paris Basketball, promu, a lui subi une troisième défaite, d'un point devant Roanne (98-97). L'autre promu Fos-sur-Mer, vaincu par Gravelines (74-72), n'a toujours pas gagné non plus.

Pau-Orthez n'a de son côté fait qu'une bouchée de Châlons-Reims (92-67) et Limoges a eu le dernier mot face au Portel (77-64). Enfin, Orléans a pris le meilleur sur Cholet (88-81), avec un bon Kyvon Davenport, auteur d'un double-double (10 pts, 11 rebonds).

La 3e journée s'achève dimanche avec un alléchant duel entre Monaco et Le Mans et une réédition de la finale 2021 entre le champion Villeurbanne et Dijon.