BNXT League - Playoffs belges - Ostende prend aisément la mesure de Mons en ouverture des demi-finales

Ostende, tenant du titre, n'a pas laissé la moindre chance à Mons-Hainaut et s'est imposé 84-66 (repos 46-27) dans la première manche de sa demi-finale des playoffs belges de la BNXT League le championnat belgo-néerlandais de basket, mardi soir au Versluys Dome. La série se joue au meilleur des cinq matchs.

La rencontre assez équilibrée dans les dix premières minutes (8-8, 16-15, 21-20 avant de se terminer sur la marque de 27-22) a basculé dès la deuxième période. Un 13-1 infligé d'entrée porta l'avance d'Ostende à 17 unités (40-23) à la 16e minute. Après le repos (46-27), Mons justifia davantage sa présence dans le dernier carré de la compétition sans toutefois parvenir à réduire son retard (66-47) dans le 3e quart et à peine dans le quatrième. La faute en grande partie à une défense incapable de rivaliser aux rebonds (36-18), de gêner les tirs ostendais (55/% de réussite dont 50 % à 3 pts) et d'un jeu collectif insuffisant (9 assists contre 19 pour les hommes de Gjergja). Au niveau individuel, côté ostendais, Keye Van Der Vuurst De Vries a très bien rempli son rôle de meneur (12 pts, 7 ast) et Levi Randolph celui de marqueur (17 pts) tous deux en moins de 24 minutes de jeu. Les 19 points (8/11) de Marcus Tyus pour les Renards n'a trouvé écho qu'auprès de Ajdin Penava (15 pts, 6 rebs). Insuffisant pour menacer les champions en titre qui visent un 23e sacre national et un onzième consécutif. La 2e manche se jouera jeudi à Mons. L'autre demi-finale a vu la victoire de Louvain à Malines 63-72 dans la première manche.