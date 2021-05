Boxe: une séance photo vire à la bagarre entre Mayweather et les frères Paul

Floyd Mayweather (à gauche) et Jake Paul prêts à en découdre pendant une séance photo à Miami, le 6 mai 2021Eva Marie UZCATEGUI

Une bagarre a éclaté jeudi entre l'ancien champion du monde Floyd Mayweather et la star de YouTube Logan Paul, qu'il doit affronter dans un combat exhibition, et son frère Jake Paul pendant une séance de photos à Miami.

Mayweather, 44 ans, champion du monde dans cinq catégories différentes, a laissé éclater sa colère au Hard Rock Stadium où aura lieu l'évènement le 6 juin après que Jake Paul eut saisi sa casquette, après une première joute verbale tendue dans le cadre d'une interview télévisée.

Mayweather s'est lancé à la poursuite des frères Paul dans les travées du stade, et des coups de poing ont été échangés dans une mêlée impliquant de nombreux gardes de sécurité. Les combattants ont ensuite été séparés.

"On ne peut pas franchir la ligne, me toucher, enlever ma casquette, toucher mes chaussures", a déclaré Mayweather à l'AFP, après-coup. "Il y a une chose appelée respect et une chose appelée manque de respect. Je ne vais pas tolérer le moindre manque de respect."

Des noms d'oiseaux avaient déjà été échangés entre les deux hommes lors d'une précédente conférence de presse, Logan Paul se moquant de Mayweather en faisant référence à une affaire de violence domestique remontant à 2011, pour laquelle il avait purgé deux mois de prison.

Avant la bagarre, Logan Paul a déclaré à l'AFP qu'il croyait fermement pouvoir faire ce qu'aucun boxeur n'avait jamais fait auparavant, à savoir battre Mayweather. "Après ce combat, je ne veux pas que quelqu'un me dise que quelque chose est impossible. Je représente le gars qui a tellement cru en lui que cela l'a propulsé vers le succès."

Mayweather a livré son dernier combat professionnel en 2017, remportant aux dépens de la star des arts-martiaux mixtes (UFC) Conor McGregor la 50e victoire de sa carrière. Il a ensuite aisément battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa en 2018, mais il s'agissait d'une exhibition.

Logan Paul ne compte lui qu'un seul combat professionnel, perdu sur décision partagée face au youtubeur KSI en novembre 2019.

Aucun détail n'a été donné quant aux conditions de ce combat exhibition, notamment le nombre de rounds disputés.