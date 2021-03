Scandale en France: Pierre Menes couvert par Canal+ dans une affaire d'agression sexuelle

(c) wikipedia

Ce dimanche, 18h, Canal+ diffusait un reportage édifiant. "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" a été réalisé par Maire Portolano sur les formes de harcèlement que subissent les femmes journalistes sportives.

Canal+ proposait ce dimanche un reportage inédit concernant le sexisme auquel sont confrontées les femmes journalistes sportives.

Si le reportage a été fortement apprécié et relayé par les internautes français, c'est aussi à cause d'une info, parue après la diffusion, et révélée par le journal Les Jours.

Selon le média français, Canal+ aurait censuré certains passages du reportage dans lesquels Pierre Menes, chroniqueur phare de la chaine, était mis face aux atteintes sexuelles qu'il a commise.

Une de ces agressions concerne la réalisatrice du reportage, Marie Portolano. En août 2016, à la fin d'une émission du "Canal Football Club", le chroniqueur lui aurait soulevé sa jupe avant de lui attraper les fesses, "hors antenne mais face au public", affirme Les Jours. Une affaire qui aura vite été étouffée en interne.

Suite à la divulgation de cette information, un #PierreMenesOut a été lancé sur Twitter et les messages de soutient à la cause défendue se comptent par milliers.

Contacté par l'AFP, Canal+ n'a pas souhaité s'exprimer. Réagissant auprès des Jours, Pierre Ménès a déclaré: "Moi, si ma direction n'a rien à dire, je n'ai rien à dire non plus. Surtout si c'est pour m'accuser de conneries et de merde".

Certains tweets ont été remontés par les twittos, notamment des messages venant de Pierre Menes lui-même contenant des propos totalement déplacés.