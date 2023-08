Carole Bam titularise Ponette, Vervaet, Claes et Laus pour la finale, pas Bolingo

Les Belgian Cheetahs disputeront la finale du relais 4x400m féminin des championnats du monde de Budapest, dimanche soir (21h50) sans la détentrice du record de Belgique et récente 5e de la finale individuelle Cynthia Bolingo. Sa blessure au mollet droit qui l'a privée des séries n'est pas suffisamment rétablie. La coach des Cheetahs Carole Bam a confirmé à Belga qu'elle alignera dans l'ordre Helena Ponette (qui avait assuré le 4e relais samedi) à la place de Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus qui retrouve sa place de 4e relayeuse après avoir été laissée au repos en séries.

Quatrième chrono des séries, le relais féminin offrira une ultime chance à la Belgique de monter sur un podium dans la capitale hongroise. Auparavant le lanceur de javelot Timothy Herman sera lui aussi engagé dans sa finale.

Le relais féminin, qui a vu le jour en février 2018, va disputer sa 9e finale internationale et la 3e en championnats du monde. Il s'était classé 5e à Doha en 2019 (6e sur la ligne, il avait gagné deux places après les disqualifications du Canada et de la Jamaïque avant que celle-ci ne retrouve sa 3e place) et 6e à Eugene en 2022. Il n'a jamais couru avec Cynthia Bolingo blessée.