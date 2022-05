Ce gymnaste russe suspendu un an pour avoir porté le "Z" de l'armée sur un podium

Le gymnaste russe Ivan Kuliak a été suspendu par la Fédération internationale de gymnastique (FIG) pour avoir exprimé de manière ostentatoire son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé la fondation éthique de la FIG.

Lors d'une épreuve de la Coupe du monde de gymnastique artistique à Doha début mars, au début du conflit armé en Ukraine, Ivan Kuliak, 3e de l'épreuve de barres parallèles, était monté sur le podium au côté du vainqueur ukrainien Illia Kovtun avec un maillot portant la lettre "Z" à la place du drapeau de son pays. La lettre "Z", présente sur certains des chars et véhicules russes en Ukraine, est devenue un symbole de soutien à l'invasion.

"M. Kuliak n'est pas autorisé à participer à quelque compétition que ce soit organisée sous l'égide de la FIG ou d'un de ses membres affiliés pendant un an à compter de la date de la décision", a déclaré la fondation éthique dans un communiqué publié mardi. Kuliak dispose de 21 jours pour faire appel. Il doit en outre rendre sa médaille de bronze et la somme d'argent correspondant à cette médaille (500 euros).

En réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la FIG a depuis décidé de bannir Russes et Bélarusses de toute compétition. "Si ces mesures éloignant les Russes de toute compétition sont toujours en place le 17 mai 2023, la suspension (de Kuliak) se poursuivra, et n'expirera que six mois après la date de levée des sanctions", précise la commission dans son communiqué.