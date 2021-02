Championnats de Belgique d'athlétisme en salle - Alexander Doom gagne le 400m et bat son record personnel, Dylan Borlée 4e et déçu

(Belga) Alexander Doom a remporté le 400 mètres des championnats de Belgique d'athlétisme en salle samedi à Louvain-la-Neuve. Il a établi un nouveau record personnel en 47.00 secondes et a confirmé sa candidature pour le relais 4X400 m à l'Euro de Torun, où les Tornados sont qualifiés. Dylan Borlée a déçu avec une quatrième place en 48.64 secondes derrière Cristian Iguacel (47.16) en Dylan Owusu (48.60).

"Je suis parti rapidement, mais j'ai ensuite complètement perdu mon momentum", a répondu Dylan Borlée. "C'est inexplicable. Normalement, je dois compter sur ma souplesse, mais elle n'était pas du tout là à ce moment-là". Le résultat surprenant de ce championnat national peut également avoir des conséquences sur la sélection du relais 4x400m. "Je pense toujours que j'ai ma place là-bas, surtout parce que je cours bien à l'entraînement, mais Alexander Doom était très fort aujourd'hui. Il mérite sans aucun doute d'être également à l'Euro", a ajouté le cadet de jumeaux absents samedi. Jonathan Sacoor, actuellement aux Etats-Unis, était lui aussi absent et ne sera pas présent début mars à l'Euro de Torun. Doom, 23 ans, qui a abaissé de 12/100es son meilleur chrono (47.12) qui remontait au 6 février à Gand, espère être présent aux championnats d'Europe avec les Tornados belges. "Je pense que je me suis suffisamment montré pour une sélection à l'Euro", a déclaré le Flandrien occidental qui fut médaille d'or du Festival Olympique de la Jeunesse européenne à Utrecht en 2013. "Il me semble clair que j'ai le niveau pour avoir une chance. Je n'ai reçu aucun signal de Jacques Borlée me disant que j'y serai, mais nous avons une conversation ce soir. Il reste un peu à attendre, car avec Jacques, on ne sait jamais. Je suis très content de ma course aujourd'hui". (Belga)